Com voltas de Braithwaite e Kike Olivera, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Atlético Grau

Quinteros relacionou 23 atletas para a partida de terça-feira (8). Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá mais opções ofensivas para a partida desta terça-feira (8) contra o Atlético Grau. Gustavo Quinteros ganhou os reforços de Cristian Olivera e Braithwaite para a partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Os dois atacantes não viajaram com o grupo para a partida do último sábado (5) contra o Ceará. No caso de Olivera, o problema que o tirou do jogo foi o desgaste físico. Braithwaite estava em recuperação de uma entorse no tornozelo.

A lista, no entanto, segue com um desfalque importante. Em recuperação de uma lesão muscular, Cuéllar segue de fora. O volante tentará retornar para a partida do próximo domingo contra o Flamengo.

Por conta do protocolo de concussão da Fifa, Amuzu não foi relacionado. O belga sofreu uma pancada na cabeça no jogo contra o Ceará.

Quinteros deve mandar a campo um time com: Volpi; João Pedro (Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Edenilson), Villasanti e Cristaldo; Pavon (Aravena), Olivera e Braithwaite (Arezo).

Os relacionados

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi;

Gabriel Grando e Tiago Volpi; Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely, Viery e Wagner Leonardo;

Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely, Viery e Wagner Leonardo; Laterais: Igor Serrote, João Pedro e Lucas Esteves

Igor Serrote, João Pedro e Lucas Esteves Volantes: Camilo, Dodi e Villasanti;

Camilo, Dodi e Villasanti; Meias: Cristaldo, Edenilson e Monsalve;

Cristaldo, Edenilson e Monsalve; Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera e Pavon.