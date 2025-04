Com volta de Braithwaite, Grêmio enfrenta o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana

Mudanças no time

Gustavo Quinteros preparou alterações no time para deixar o Grêmio mais ofensivo. A mudança principal é a saída de um dos volantes, Camilo deve ser o escolhido, para a entrada de Cristaldo. O técnico quer contar novamente com a figura de um meia para auxiliar na organização das ações de ataque da equipe.

Uma das novidades para a partida da Copa Sul-Americana em relação ao grupo que viajou para enfrentar o Ceará é o retorno de Braithwaite . O centroavante treinou com os colegas na última segunda-feira, mas ainda terá a titularidade avaliada pela comissão técnica.

Outra troca que o técnico antecipou após a derrota para o Ceará é a volta de João Pedro. O lateral fica com a vaga de Igor Serrote. A justificativa para a mudança é que o lateral entrega mais ofensivamente do que o jovem revelado nas categorias de base do clube.