Com retornos, Grêmio inicia preparação para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Cuéllar treinou com bola mais uma vez, mas segue como dúvida.

Depois da vitória diante do Atlético Grau , pela Sul-Americana, o Grêmio voltou aos treinos nesta quinta-feira (10). O elenco se reapresentou após um dia de folga e se prepara para enfrentar o Flamengo , domingo (13), na Arena, pela terceira rodada do Brasileirão .

A atividade foi mais leve para os jogadores que atuaram 60 minutos contra os peruanos. Este grupo fez apenas corridas no gramado e um trabalho interno na academia.

O dinamarquês , que ficou no banco contra o Grau, está recuperado de uma entorse no tornozelo e deve ser titular diante da equipe carioca. O colombiano se recupera de um dores musculares e ainda é dúvida para domingo.

Há expectativa também pelo retorno de Amuzu . O belga sofreu um choque de cabeça no jogo contra o Ceará e precisou cumprir o protocolo de concussão. Logo, deve voltar diretamente ao time titular.

O mistério da escalação está no meio-campo. Quinteros pode formar um trio mais defensivo, como vinha fazendo, com Camilo, Villasanti e Edenilson. Ou, ainda, pode escalar Cristaldo na vaga de um dos três.

