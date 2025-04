Com retorno de quatro jogadores, Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético Grau

Gustavo Quinteros optou por fazer quatro principais mudanças em relação ao último jogo, na derrota para o Ceará. João Pedro começa a partida na lateral-direita no lugar de Igor Serrote, Cristaldo volta ao time, no lugar de Camilo. Na zaga, Jemerson dá lugar a Rodrigo Ely. No ataque, tem Kike Oliveira — Amuzu não foi relacionado.