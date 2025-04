Com retorno de Kannemann como titular, Grêmio está escalado para enfrentar o Godoy Cruz

O Grêmio está definido para a estreia de Mano Menezes na casamata gremista. Para a partida contra o Godoy Cruz , em Mendoza, o novo treinador optou por manter a espinha dorsal do time que empatou o Gre-Nal em 1 a 1 na Arena.

As duas trocas feitas por Mano estão no setor defensivo. Kannemann entra na vaga do lesionado Wagner Leonardo, e Lucas Esteves será titular na vaga de Marlon, que não está inscrito na competição.