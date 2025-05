Com quatro novidades, Grêmio está escalado para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil

O Grêmio está escalado para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil . Nesta quarta-feira (30), o Tricolor encara o CSA , no estádio Rei Pelé, em Maceio.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes promoveu quatro mudanças no time titular em relação à última partida, o empate contra o Vitória em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

No banco de reservas estão Gabriel Grando, João Lucas, Igor Serrote, Viery, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Ronald, Camilo, Nathan, Cristaldo, Alysson e André Henrique.

O jogo de volta entre Grêmio e CSA será disputado no dia 20 de maio , às 21h30min, na Arena.

