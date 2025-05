Com pior rendimento desde o retorno à Série A, Grêmio busca soluções para o sistema defensivo

Nova comissão técnica, mesmos problemas a resolver . Em seu primeiro jogo no Grêmio, Mano Menezes viu de perto as dificuldades que assombraram Renato Portaluppi e Gustavo Quinteros nos últimos três anos.

Com os dois gols sofridos contra o Godoy Cruz , o Tricolor chegou a 174 desde que retornou da Série B em 2022. Um número que ainda segue sem solução, mas que terá a atenção do novo comandante gremista para o jogo deste domingo contra o Vitória.

No ano passado, quando o clube chegou a ver o fantasma do rebaixamento voltar a assombrar, a média de 1,11. Com 75 gols sofridos em 67 partidas. No ano de 2023, quando Suárez quase levou o time para o título do Brasileirão, a média foi de 1,14 por jogo. Algo construído em 64 jogos, com 73 gols sofridos.