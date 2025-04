"Com o Renato, a Seleção Brasileira iria voar", diz Reinaldo, ex-Grêmio e hoje no Mirassol

Reinaldo e Renato trabalharam juntos durante dois anos. Duda Fortes / Agencia RBS

Ex-lateral do Grêmio, Reinaldo, hoje no Mirassol, acredita que o Tricolor estaria em evolução na temporada 2025 se Renato Portaluppi tivesse permanecido no comando do clube.

Além disso, o defensor defende o nome do atual treinador do Fluminense para comandar a Seleção Brasileira. Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

— Não tenho dúvidas de que que ele seria um grande nome para a Seleção. E tenho certeza de que a nossa Seleção com ele iria voar, porque ele é um cara de muito trabalho — declarou Reinaldo.

O ex-lateral tricolor ressaltou o bom relacionamento de Renato Portaluppi com os jogadores.

— Ele é um cara maravilhoso, e eu tenho certeza de que um dia ele vai comandar a Seleção brasileira — afirmou.

Momento melhor

Após dois anos sendo comandado por Renato Portaluppi no Grêmio, Reinaldo acredita que o Tricolor estaria em evolução na atual temporada se o antigo treinador tivesse permanecido.

— Quando há um trabalho longo, o ano seguinte sempre vai ser mais consistente. Se o professor Renato continuasse, ainda mais com a chegada de reforços, tenho certeza de que o Grêmio iria estar em evolução ainda mais. Mas infelizmente veio a troca.

Reinaldo afirmou que aprendeu muito com o antigo treinador ao longo dos dois anos que ficou no Grêmio.

— A importância do Renato na minha vida foi muito grande. Aprendi muito com ele e tudo que ele que ele me ensinou durante esses dois anos aí (no Rio Grande do Sul) foi maravilhoso. A relação sempre foi maravilhosa e sempre com trabalhos muito bons — finalizou.