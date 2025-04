Com mudança tática, Grêmio está escalado para enfrentar o Flamengo 

Cristaldo jogará no lugar de Amuzu.

O Grêmio está escalado para o jogo contra o Flamengo , pela terceira rodada do Brasileirão , às 17h30min deste domingo (13), na Arena. Pressionado no cargo, Gustavo Quinteros optou por mudar a formação tática de seu time .

Para o duelo, conforme antecipado pelo colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo, o treinador abriu mão de um dos pontas: Cristaldo jogará no lugar de Amuzu. Assim, Pavon será o parceiro de Braithwaite no ataque. O grande desfalque é Kike Oliveira, que não foi relacionado para a partida devido a um problema dentário.