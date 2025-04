Com Mano Menezes como alvo, Grêmio recomeça após saída de Quinteros

Mano já teve passagens de sucesso pelo Tricolor. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio está de volta ao mercado de treinadores. Após 100 dias de Gustavo Quinteros, o clube tenta encontrar um substituto para assumir o lugar do argentino naturalizado boliviano.

E, mesmo com o Gre-Nal 447 pela frente, os movimentos feitos até agora indicam que a direção não vai tomar uma decisão apressada para colocar um técnico no comando do time pensando no clássico.

O processo, segundo fontes ouvidas por Zero Hora, é encontrar um nome que assuma a equipe e possa conduzir o Tricolor no caminho desejado pela direção até o fim deste ano.

Candidatos a treinador

Dois candidatos despontaram como favoritos. Mas ao longo da quinta-feira (17), com a saída de Ramón Diáz do Corinthians, um deles ganhou ainda mais força para ser o escolhido.

Dorival Júnior e Mano Menezes eram os nomes avaliados como os candidatos com as principais características para assumir o cargo. Mas o ex-técnico da Seleção Brasileira se aproximou de um acerto com a equipe paulista.

Com Mano, um contato inicial foi feito. A conversa se resumiu ao interesse do técnico de voltar a trabalhar neste momento.

Não houve avanço para detalhes de um possível acordo entre as partes. Mas outros contatos com profissionais considerados para o cargo também devem acontecer.

Início da busca por substituto

A decisão da demissão de Quinteros, por mais que tenha sido comunicada no vestiário do Maião, era uma processo dado como certo entre membros da direção.

Mesmo que a ideia era de que o jogo contra o Mirassol poderia ter um resultado favorável, a goleada escancarou que o trabalho da comissão do argentino não tinha mais aderência com os jogadores.

A decisão da troca, no entanto, não teve um substituto imediato anunciado. Pelo contrário. O processo de escolha de um novo técnico teve início apenas após o retorno da delegação a Porto Alegre, na madrugada de quinta-feira.

Protestos da torcida

Retorno este marcado por protestos. Uma manifestação de torcidas organizadas atrasou a saída do grupo de jogadores, comissão técnica e direção do CT Luiz Carvalho, às 4h30min. Antes, um ato foi realizado ainda no Aeroporto Salgado Filho, quando o avião com o elenco desembarcou por volta das 2h.

Outra ação também aconteceu durante a madrugada desta quinta. Uma faixa com a frase escrita "O Grêmio é maior que a vida de vocês" foi pendurada na passarela, conhecida como "passarela da Dupla", que fica sobre a Avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, na região central de Porto Alegre.

A véspera do Gre-Nal pode ter novidades em relação ao nome escolhido pela direção. Porém, o auxiliar-técnico James Freitas comandou o treino de quinta e também deve ser o responsável por orientar o time na beira do gramado no clássico 447 neste sábado (19), às 21h, na Arena.

