Com dirigentes no treino, Grêmio finaliza preparação para o Gre-Nal 447 

Sob os olhares do presidente Alberto Guerra e integrantes do departamento de futebol, o Grêmio encerrou sua preparação para o Gre-Nal 447 . O técnico interino James Freitas comandou o último treinamento preparatório para o confronto de sábado (19) contra o Inter na tarde desta sexta-feira (18).

Ausente contra o Mirassol, Cristian Olivera deverá ser a novidade no ataque Tricolor. Diferentemente do que vinha ocorrendo com a comissão técnica de Gustavo Quinteros, desta vez o clube não irá divulgar a lista de relacionados para o clássico 447.