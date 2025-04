Com atividades leves, Grêmio se reapresenta após vitória na Sul-Americana

Treinador tricolor terá mais um treino para definir o time. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio já está de volta aos trabalhos em Porto Alegre após a vitória por 2 a 1 na estreia da Sul-Americana, diante do Sportivo Luqueño. Agora, o foco está na partida diante do Ceará, no sábado (5), em Fortaleza, pelo Brasileirão.

Por ter chegado na capital gaúcha na madrugada desta quinta-feira (3), o treino no fim da tarde foi mais leve. Os atletas que atuaram no Paraguai fizeram atividades de recuperação, enquanto os reservas puderam fazer trabalhos um pouco mais fortes.

O tempo curto entre um jogo e outro preocupa o técnico Gustavo Quinteros, que já anunciou mudanças na escalação. Reservas no Paraguai, Igor Serrote, Camilo, Edenilson, Cristian Olivera voltarão ao time titular.

Duas dúvidas de ordem física estão no ambiente do Tricolor. Braithwaite saiu do jogo no Defensores del Chaco com dores no tornozelo e está sendo reavaliado. Cuéllar, que vem de dores musculares, ainda pode seguir fora da lista de relacionados.

Gustavo Quinteros define a equipe que enfrentará o Ceará nesta sexta-feira (4), pela manhã, no último treino antes da viagem. Após a atividade, os jogadores embarcam para Fortaleza.