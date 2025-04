Colunistas de Zero Hora escalam o time ideal do Grêmio para o Gre-Nal 447

O Grêmio chega no Gre-Nal 447 em crise . Comandado pelo interino James Freitas , substituto de Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira (16), o Tricolor tem incógnitas na montagem de seu time .

Atualmente, alguns jogadores do elenco gremista vêm sendo altamente criticado pela torcida, como Pavon, Jemerson e Edenilson. Será que eles seguirão entre os titulares? Recuperado, Kike Oliveira deve começar o jogo? O esquema será alterado? O que precisa mudar para o clássico deste sábado (19)?

Pensando nessas questões, Zero Hora perguntou aos seus colunistas: qual o Grêmio ideal para o Gre-Nal 447? Abaixo, as respostas.

Escalações

Maurício Saraiva

Leonardo Oliveira

Diogo Olivier

Marcelo De Bona

