Cinco motivos para o empate do Grêmio contra o Vitória

Tricolor saiu na frente, mas não conseguiu manter a vantagem. Celo Gil / GRÊMIO FBPA

O empate em 1 a 1 com o Vitória, fora de casa, manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time de Mano Menezes venceu apenas uma vez no campeonato de pontos corridos, ainda na primeira rodada.

Depois de sair vencendo com gol de Jemerson, o Tricolor sofreu o empate no segundo tempo.

Zero Hora aponta cinco motivos para o empate com a equipe baiana. Confira:

Falha de Volpi

Quando parecia que sairia a primeira vitória do Grêmio fora de casa, o goleiro gremista falhou. Após cobrança de falta em direção à área, Volpi errou o tempo da bola, e Carlinhos cabeceou sem ninguém para impedir o gol, aos 21 minutos do segundo tempo.

O lance comprometeu as pretensões gremistas e selou o empate entre as duas equipes.

Pouca inspiração dos meias

Quando joga Monsalve, a torcida pede Cristaldo. Quando o argentino atua, pedem o colombiano. Os dois "pensadores" gremistas têm enfrentado dificuldades para ajudarem o Tricolor nas partidas.

Em Salvador, o camisa 10 não conseguiu brilhar e saiu para a entrada de Monsalve.

Falta de pontaria dos atacantes

O Grêmio finalizou menos do que o Vitória (11 contra 14). Apesar disso, conseguiu chutar mais em gol do que os baianos.

Mesmo depois do empate, o Tricolor teve chances de vencer a partida, mas esbarrou nos erros de nomes como Kike Olivera, André Henrique, Aravena e Nathan Pescador.

Atuação mais defensiva

Por característica de Mano, o Grêmio tem apostado, momentaneamente, em um futebol mais reativo. Jogando no Barradão, o Tricolor teve menos posse de bola do que o Vitória.

Após fazer o gol, o treinador ressaltou a orientação para que a equipe jogasse mais reativamente, explorando os contra-ataques.

Desgaste físico

Os jogos em sequência têm dificultado os períodos de recuperação dos atletas gremistas. O assunto foi comentado pelo técnico Mano Menezes após o empate.

— Viemos de um jogo em que fizemos três viagens a mais do que o adversário. Ganhou 24 (horas) a mais de recuperação. Tínhamos uma preocupação com isso. Esse é o nosso dilema no futebol brasileiro. Temos que controlar para não sobrecarregar.