Cinco momentos da passagem de Gustavo Quinteros pelo Grêmio

Quinteros foi apresentado em 6 de janeiro. Marco Souza / Agência RBS

A passagem de Gustavo Quinteros pelo Grêmio teve fim nesta quarta (16), após a derrota para o Mirassol. O técnico que veio com status de atual campeão argentino e vencedor em diferentes países da América do Sul deixou a Arena após a perda do Gauchão e uma sequência de atuações criticadas.

1) Apresentação

Anunciado no final de dezembro, Gustavo Quinteros foi apresentado como treinador do Grêmio em 6 de janeiro. Em sua primeira entrevista, o argentino reiterou a ideia de montar um time protagonista tanto fora quanto em casa.

Ele foi sincero sobre a necessidade de reforços. Pediu extremas, laterais para os dois lados e dois zagueiros. Desses pedidos, o treinador só não teve atendido em sua passagem a contratação de um zagueiro para o lado direito.

2) Arrancada do Gauchão

Grêmio goleou o Caxias no primeiro jogo de Quinteros na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O início de Quinteros no Grêmio foi promissor. Após um empate por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, o Grêmio enfileirou três goleadas, sobre Caxias, São Luiz e Monsoon. Foram 15 gols marcados nessas três partidas. Os problemas, porém, começaram a partir dos confrontos com equipes de Série A, como na derrota para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, na rodada seguinte.

3) Sem vitória em Gre-Nais

Grêmio perdeu Gre-Nal decisivo do Gauchão na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Um bom desempenho em Gre-Nal é necessário para qualquer técnico que busca sucesso no futebol gaúcho. No caso de Quinteros, sua passagem pelo Grêmio não registrou nenhuma vitória sobre o Inter. O primeiro clássico, pela fase de classificação do Gauchão, terminou em 1 a 1, mas com uma ampla superioridade colorada.

O Inter voltou à Arena para o jogo de ida da final do Estadual conquistando uma vitória de 2 a 0 que encaminhou a conquista do título, alcançada no Beira-Rio como novo empate por 1 a 1.

4) Agressão a Ênio

No jogo de volta da semifinal do Gauchão, o Grêmio eliminou o Juventude nos pênaltis com o goleiro Volpi como personagem. A partida, no entanto, ficou marcada por um fato além da bola.

Em uma confusão após o gol de Gustavo Martins, que levou a decisão para os pênaltis, Gustavo Quinteros agrediu o atacante Ênio com uma cotovelada. Ele foi expulso e impedido de ficar no banco no primeiro jogo da final contra o Inter. Dias depois, o treinador foi condenado a quatro partidas de suspensão, mas que só seriam cumpridas no Gauchão 2026.

5) Incompatibilidade de ideias com elenco

Semana que teve duas derrotas também expôs incompatibilidade entre o elenco e o treinador. Pedro Zacchi / Agência Mirassol/Divulgação

A semana com derrotas para Flamengo e Mirassol foi de informações na imprensa sobre uma diferença de ideias entre o técnico Gustavo Quinteros e o elenco. Zero Hora publicou que os jogadores comunicaram ao treinador que gostariam de mudanças na forma de jogar.

Mas a goleada por 4 a 1 para o Mirassol deixou o clima insustentável para a permanência do treinador, que foi demitido pelo presidente Alberto Guerra logo após a partida.