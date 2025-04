Ceará 2 x 0 Grêmio: Veja os gols do jogo pela segunda rodada do Brasileirão

Destaque na temporada, Tiago Volpi não conseguiu impedir os gols do Ceará.

O Grêmio perdeu para o Ceará por 2 a 0 , na Arena Castelão, em Fortaleza, neste sábado (5), válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol dos donos da casa foi marcado no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Pedro Raul abriu o placar de pênalti.

A falta foi sinalizada pela árbitra Edina Alves, que não teve dúvidas na marcação. A explicação foi de que o lateral-esquerdo Lucas Esteves estava com o braço aberto quando a bola bateu nele.

Na segunda etapa, no último lance do jogo, aos 50 minutos, Matheus Araújo marcou o segundo gol, quando Tiago Volpi estava fora do gol.