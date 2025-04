CBF divulga áudio do VAR em lance de pênalti não marcado para o Grêmio

Ramon Abatti Abel era o árbitro da partida. Duda Fortes / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no fim da noite deste domingo (13) o áudio da cabine do VAR em lance de pênalti reclamado pelo Grêmio.

Aos 15 minutos do primeiro tempo da partida a bola bateu no braço de Gérson, meia do Flamengo. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade, e o VAR não chamou o juiz para a revisão.

Conforme o áudio divulgado pela entidade, o entendimento foi que o meio-campista estava recolhendo o braço.

"Ele tá com o braço pra trás na linha do corpo, foi o que eu vi. Segue, Ramon!", disse o mineiro Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, que era o árbitro de vídeo.

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos, concordou com a decisão do árbitro e do VAR.

O Grêmio saiu derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, com dois gols de De Arrascaeta.