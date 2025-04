CBF divulga áudio do VAR em lance de pênalti reclamado pelo Grêmio no Gre-Nal: "Não vi nada de diferente"

A CBF divulgou, já na madrugada deste domingo (20), o áudio do VAR no lance do pênalti reclamado pelo Grêmio, no Gre-Nal 447. O lance, ocorrido aos 38 minutos da etapa final, foi o mais polêmico no empate em 1 a 1, na partida realizada neste sábado (19), na Arena.