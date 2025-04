Braithwaite deve voltar ao time do Grêmio contra o Flamengo

O ataque do Grêmio contra o Flamengo, no domingo (13), deve ter a volta de Braithwaite . Recuperado de entorse no tornozelo, o centroavante deve retomar a titularidade.

Neste período, o dinamarquês treinou com bola e, por isso, estará em melhores condições no fim de semana. Nesta quinta-feira (10), participou normalmente de um coletivo com os reservas na reapresentação do elenco.