Atacante promessa da base do Grêmio é relacionado pela primeira vez por Gustavo Quinteros

Alysson Edward em ação no treino do Grêmio.

Uma das novidades entre os relacionados do Grêmio para o duelo desta terça (8) contra o Atlético Grau , pela Copa Sul-Americana, é uma promessa das categorias de base.

Alysson Edward, 19 anos, está entre as alternativas de Gustavo Quinteros para o duelo na Arena. O ponta ganhou espaço com a ausência de Amuzu , afastado pelo protocolo de concussão da Fifa.

Primeira chance

Será a primeira oportunidade de Alysson sob o comando de Quinteros. No ano passado, ele participou de três partidas do Brasileirão , quando o treinador era Renato Portaluppi.

O atacante retornou ao elenco sub-20 no início de 2025 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, uma lesão no joelho lhe tirou da reta final da competição.