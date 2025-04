Atacante não tem lesão detectada, mas deve ser preservado pelo Grêmio contra o CSA

Aravena durante treino do Grêmio nesta segunda-feira (28). Cristiano Oliveski / Grêmio,Divulgação

O Grêmio não deve ter Aravena contra o CSA, nesta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com dores musculares, o chileno deverá ser preservado da partida válida pela Copa do Brasil.

Aravena passou por um exame de imagem na segunda-feira (28), em Salvador. A reportagem de Zero Hora apurou que não houve lesão constatada. O atleta está sendo tratado pela fisioterapia do clube.

Dor no primeiro lance

O desconforto no músculo posterior da coxa direita foi relatado pelo chileno na sexta-feira (25), no retorno a Porto Alegre após a partida contra o Godoy Cruz. No sábado (26), já em melhores condições, o atleta embarcou para Salvador, onde o Grêmio enfrentou o Vitória.

No domingo (27), Aravena entrou aos 37 minutos do segundo tempo na partida no Barradão. No primeiro movimento em campo, sentiu as dores novamente, mas seguiu em campo até o fim do confronto.

Preservação

Mesmo sem lesão, o atleta deve ser preservado da partida em Maceió em função da reincidência das dores. Assim, apenas André Henrique e Alysson serão as opções de ataque no banco de reservas.