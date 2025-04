Atacante deixa boa impressão na reta final de Grêmio e Flamengo

Alysson entrou no segundo tempo da derrota do Grêmio para o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

O desempenho de Alysson nos minutos finais da derrota do Grêmio para o Flamengo foi uma luz no fim do túnel em um encaminhado 2 a 0 para os cariocas.

Substituindo Pavon na ponta direita, o garoto de 19 anos demonstrou personalidade ao apostar no drible curto e no chute potente, suas principais características, diante da marcação de Alex Sandro — lateral da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo e dono de um currículo com grandes equipes europeias.

No jogo que o Grêmio foi envolvido em quase todo o tempo, saiu dos pés de Alysson a jogada tricolor mais clara da partida, aos 43 minutos do segundo tempo.

Escapando da marcação de Alex Sandro e Everton Cebolinha, o atacante superou Pulgar em uma disputa de bola e, próximo da entrada da área, soltou um chute forte e com efeito, de canhota, obrigando Rossi a se esticar e mandar para escanteio.

Uma Arena que tinha boa parte de seus torcedores indo em direção aos portões de saída acordou por um instante para aplaudir a promessa da base gremista.

Pela atitude no pouco tempo em campo, Alysson recebeu nota 6,5 na cotação de ZH, a melhor do Grêmio na partida.

Quem é Alysson?

Alysson entrou no final da partida contra o Atlético Grau. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Cria da base do Grêmio, Alysson estreou no time profissional no ano passado, quando participou de três partidas do Brasileirão, ainda sob o comando de Renato Portaluppi.

Contra o Flamengo, foi a segunda oportunidade do atacante sob o comando de Gustavo Quinteros. O jovem já havia entrado nos minutos finais da vitória contra o Atlético Grau, pela Sul-Americana.

No início do ano, Alysson esteve no elenco sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, uma lesão no joelho lhe tirou da reta final da competição.

Após um procedimento cirúrgico, Alysson retornou aos treinamentos no final de fevereiro, perdendo grande parte do Gauchão, e foi relacionado pela primeira vez contra o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana. O contrato dele com o Grêmio vai até dezembro de 2028.