As primeiras mudanças táticas do Grêmio no retorno de Mano Menezes

Mano voltou a comandar o Grêmio em empate com o Godoy Cruz. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Ainda que tenha tido apenas dois treinamentos com os novos comandados, o técnico apresentou algumas mudanças e indicou novidades que devem aparecer na sequência do trabalho.

O Desenho Tático de Zero Hora analisa as primeiras diferenças demonstradas pelo Tricolor em relação aos tempos de Gustavo Quinteros.

Escalação

As entradas de Lucas Esteves no lugar de Marlon, que não está inscrito na Sul-Americana, e de Kannemann, pela lesão de Wagner Leonardo, foram as únicas mudanças na escalação do Gre-Nal.

Mano Menezes manteve o posicionamento da linha de três com Edenilson como meia central, Olivera pela direita e Monsalve mais uma vez pela esquerda.

Como o Grêmio iniciou o jogo

Grêmio manteve a formação do Gre-Nal. TacticalPad / Reprodução

As primeiras medidas de Mano apareceram logo no começo do jogo. A saída de bola já apresentou diferenças.

Os volantes seguiram com a orientação de não recuar para perto dos zagueiros, com os laterais partindo mais de trás como opções para os passes.

A saída era montada em uma linha de quatro, mais 2 volantes, com o lado esquerdo com preferencial. A ideia era que Lucas Esteves encontrasse Monsalve para fazer a bola voltar para o meio.

O Grêmio, porém, teve dificuldade para vencer duelos com o colombiano e sofreu nos primeiros minutos para sair do seu campo.

Explorar os erros do Godoy Cruz

Cristian Olivera perdeu grande chance no início do jogo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Ainda que tenha tido dificuldade de construção, o Grêmio teve a primeira grande chance do jogo com Cristian Olivera.

Aos 8 minutos, o uruguaio pressionou o zagueiro Rossi após um passe para trás e teve a chance de finalizar contra o goleiro Petroli, que fez a defesa.

O lance mostrou a fragilidade do Godoy Cruz para sair de trás quando pressionado. O gol do Grêmio veio em uma roubada de bola.

Após cobrança de lateral, o Tricolor retomou a posse, e Braithwaite tocou para Edenilson fazer o 1 a 0.

Outra diferença demonstrada por Mano em relação a Quinteros esteve na forma de marcar.

O Grêmio realizou marcação por zona e não mais com perseguições individuais. A altura do bloco mudou para uma forma mais recuada.

Posicionamento médio do Grêmio no primeiro tempo. Sofascore / Reprodução

Segundo tempo

Mesmo com a vantagem, Mano Menezes optou por mexer no time na volta do intervalo. Cristaldo entrou no lugar de Monsalve e modificou os posicionamentos de Olivera e Edenilson.

Cristaldo jogou por dentro, com Edenilson indo para a direita e Olivera para a esquerda.

Entrada de Cristaldo mudou posicionamentos de Edenilson e Olivera. TacticalPad / Reprodução

Aos 11, Edenilson sentiu dores e foi substituído por Aravena, com nova mudança de posicionamento no setor ofensivo. O chileno entrou pelo lado esquerdo, e Olivera voltou para a direita.

A jogada do gol envolveu os três jogadores. Cristian Olivera iniciou o contra-ataque ainda perto da área do Grêmio, tocou para Cristaldo e apareceu para receber de volta e dar a assistência para Aravena fazer o 2 a 1.

Cautela sem resultado

Logo após o gol de Aravena, Mano Menezes optou por sacar Olivera para a entrada de Viery. A ideia era defender com uma linha de cinco na reta final do jogo.

Grêmio tentou defender com linha de cinco, sem sucesso. TacticalPad / Reprodução

A ideia, porém, não deu resultado. Apenas cinco minutos depois, Martínez Dupuy voltou a empatar a partida.

O Godoy Cruz ainda acertou a trave em novo lance pelo alto, com derrota pessoal de Jemerson, deixando a sensação de que o 2 a 2 não foi um resultado tão ruim para o Grêmio, que receberá os argentinos na Arena no segundo turno.

Com pouco tempo para treinar, Mano Menezes terá de buscar correções no vídeo e na conversa com os jogadores.

A partida contra o Godoy Cruz, no entanto, mostrou algumas ideias e os caminhos que o Grêmio irá buscar com o novo treinador.

