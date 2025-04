As lições que o Grêmio pode tirar da derrota do Flamengo para o Central Córdoba, na Libertadores

Central Códrba bateu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. Pablo Porciuncula / AFP

Adversário do Grêmio no próximo domingo, pelo Brasileirão, o Flamengo foi derrotado pelo modesto Central Córdoba por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (9), pela Libertadores.

A derrota para o time que tem apenas a 11ª melhor campanha no Campeonato Argentino mostrou caminhos para o Tricolor. O Desenho Tático de Zero Hora aponta quatro fatores de vantagem argentina que podem ser aproveitados pelo Tricolor no confronto da Arena.

Bola aérea

O jogo aéreo foi determinante para o sucesso do Central Córdoba no Maracanã. O time argentino teve boa marcação nesse tipo de jogada. Como se defendeu na maior parte do jogo - teve apenas 22% de posse de bola -, a área do Central Córdoba foi alvo constante de cruzamentos. O Flamengo cruzou ao todo 40 bolas na área argentina.

Ofensivamente, o Central Córdoba foi bem pelo alto. Foi em jogada assim que marcou o seu segundo gol na partida.

Central Córdoba fez o segundo gol explorando a bola aérea. Conmebol / Reprodução

Proteção da área

Montado no 4-2-3-1, o Central Córdoba se defendia com seus pontas recuando bastante para proteger os laterais. Por dentro, também os homens mais ofensivos voltavam para fechar espaços. Assim, o time argentino conseguiu proteger bem a sua área na maior parte do jogo.

Central Córdoba com seus 10 jogadores de linha voltando para marcar. Conmebol / Reprodução

Adiantar a marcação

Ainda que tenha tido uma postura defensiva na maior parte do tempo, o Central Córdoba teve sucesso em alguns momentos que adiantou. Isso acontecia quando o Flamengo não encontrava espaço e dava passes para trás. Foi assim, por exemplo, que o time argentino recuperou a bola no lance que originou a falta para o seu segundo gol.

Contra-ataque

Pressionando em busca de uma virada, o Flamengo cedeu espaços para o contra-ataque. O goleiro Rossi fez duas belas defesas na segunda etapa para impedir o terceiro gol do Central Córdoba.

Central Córdoba encontrou espaço para o contra-ataque contra o Flamengo. Conmebol / Reprodução