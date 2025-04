As duas novidades do Grêmio para o Gre-Nal 447

James Freitas (D) será o treinador interino do Grêmio. Lucas Uebel / GRÊMIO FBPA

O Grêmio terá duas novidades no banco de reservas no Gre-Nal 447. Após a demissão de Gustavo Quinteros, o time promoveu o auxiliar James Freitas para, de forma interina, ser o treinador do time que vai enfrentar o Inter neste sábado (19), na Arena. Além disso, Fernando Lazaro será seu auxiliar direto na partida.

Para que ele possa acompanhar James Freitas na beira do campo, seu nome precisou ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na noite da última quinta-feira (17). Fernando Lazaro é coordenador de análise e desenvolvimento no departamento de futebol e, em dias de jogos, faz o acompanhamento das partidas das cabines dos estádios.

Aos 43 anos, Fernando Lázaro já foi treinador do time principal do Corinthians no início da temporada de 2023. Ele também fazia parte da comissão técnica fixa da equipe paulista antes de ser alçado à condição de treinador principal.

James Freitas e Fernando Lazaro terão mais uma atividade para definir a escalação do Grêmio para o Gre-Nal 447. O treinamento desta sexta-feira (18) vai ocorrer a partir das 16h no CT Luiz Carvalho.