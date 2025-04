Arena encerra operação de bilheterias em jogos do Grêmio

Arena do Grêmio está ampliando os acessos por biometria facial. Grêmio / Divulgação

Os torcedores do Grêmio não podem mais adquirir ingressos para as partidas nas bilheterias da Arena. A gestora decidiu encerrar este tipo de venda desde o ano passado, quando o estádio foi reaberto após a enchente. Agora, a aquisição de entradas ocorre apenas pela internet.

Mesmo que isso esteja ocorrendo desde setembro de 2024, torcedores ainda estão sendo surpreendidos ao chegarem na Arena e a compra de ingressos de forma física não estar disponível.

Meia hora depois do apito inicial

As vendas ficam abertas pela internet até os 30 minutos do primeiro tempo. Ainda assim, torcedores relataram dificuldades de aquisição de entradas estando próximos ao estádio em razão da conexão com a internet.

O processo envolve o login, a escolha do setor, o pagamento e o cadastro da biometria facial, exigida em quase todos os setores da Arena.

Segundo a Arena, o ingresso "é a face do torcedor". E essa mudança faz parte do processo de "maior segurança" no acesso.

Busca de solução

Para a partida desta terça (8), contra o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana, a diretoria do Grêmio se reuniu com os gestores da Arena para tentar solucionar um impasse.

Conforme nota divulgada pelo clube, funcionários vão atuar na esplanada da Arena para auxiliar quem tiver dificuldade na biometria ou compra de ingressos pela internet.

"Também está previsto reforço de rede Wi-Fi no local para acesso ao site de compra de ingressos", diz a nota.

Biometria

Conforme a Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade maior do que 20 mil pessoas deverão ter acesso por meio de biometria facial a partir de junho de 2025.

A Arena do Grêmio começou a adaptação dos setores durante os jogos do Gauchão deste ano. Contra o Atlético Grau, será exigida pela primeira vez a biometria facial na arquibancada Norte, setor onde costumam se reunir as torcidas organizadas.

Além do setor norte, os espaços Gramado Sul, Gramado Oeste, Gramado Leste, Superior Sul e Superior Leste contam com a entrada exclusivamente por biometria facial.

