Arena abre venda de ingressos para Grêmio x Santos

Mano Menezes enfrentará o Santos no seu primeiro desafio como técnico do Grêmio na Arena.

A Arena Porto-Alegrense iniciou nesta terça-feira (29) a venda de ingressos para o jogo que marca a estreia de Mano Menezes no estádio tricolor. No domingo (4), o Grêmio recebe o Santos, às 16h, pela sétima rodada do Brasileirão.