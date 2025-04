Aravena sente dores musculares e vira dúvida no Grêmio para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil

Aravena deve ficar de fora do jogo contra o CSA. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio pode ter mais uma baixa para o jogo diante do CSA, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil. Aravena sentiu dores musculares durante o empate em 1 a 1 com o Vitória, no domingo (27).

O chileno sentiu dores na coxa logo no primeiro movimento que fez ao entrar no jogo, aos 37 minutos do segundo tempo. Por isto, passará por exame de imagem nesta segunda-feira (28), em Salvador, para avaliar a gravidade do problema.

Possível desfalque

Em função do prazo curto até o jogo diante do CSA, a tendência é que Aravena não tenha condições de ser utilizado no estádio Rei Pelé. Ele tem sido alternativa a Cristian Olivera como atacante de velocidade no esquema de Mano Menezes.