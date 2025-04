Após lesão de Rodrigo Ely, como Grêmio trata a busca por zagueiro no mercado

Johan Romaña, do San Lorenzo, segue na pauta do Tricolor sanlorenzo.com.ar / Divulgação

Se já havia necessidade da contratação de um zagueiro por parte do Grêmio, a lesão de Rodrigo Ely liga um alerta de urgência na defesa. Porém, isto não deve alterar a postura do clube no mercado de transferências.

Ely rompeu o ligamento cruzado anterior e teve lesões no ligamento colateral medial e no menisco do joelho esquerdo. Por isso, vai precisar passar por cirurgia e deve perder o restante da temporada.

Mesmo com este cenário, a direção não mudará a estratégia e só fará a contratação de um zagueiro, que tenha nível de titularidade. Wagner Leonardo, Jemerson, Gustavo Martins e Viery são os zagueiros à disposição neste momento.

Kannemann está em processo final de recuperação de cirurgia no quadril e já participa de treinos normalmente. O argentino tem contrato com o Tricolor até o final do ano.

Johan Romaña, que atua no San Lorenzo, da Argentina, segue como um dos preferidos no radar do Tricolor. Em fevereiro, o Grêmio ofereceu 3,5 milhões de dólares (R$ 20 milhões na época), mas os argentinos não quiseram liberar o jogador colombiano.