Após gol, Mano pede paciência com Jemerson: "Não vamos resolver o problema apontando dedos"

Contestado, zagueiro abriu o placar no Barradão. JUNIOR DAMASCENO / MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O técnico Mano Menezes fez questão de elogiar Jemerson após o gol que abriu o placar no empate em 1 a 1 contra o Vitória, na noite deste domingo (27), pelo Brasileirão. E pediu paciência com o zagueiro, que vem sendo criticado pelas últimas atuações com a camisa do Grêmio.

A torcida subiu o tom das críticas especialmente após o empate em 2 a 2 contra o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), pela Sul-Americana. Na avaliação de parte da torcida, o defensor falhou nos gols da equipe argentina.

O técnico Mano Menezes pediu calma à torcida, especialmente em relação ao tom das críticas:

— Ele foi bastante criticado no jogo passado. Vou pedir que o torcedor entenda, que nós não vamos resolver o problema apontando dedos individualmente. Quando o time estiver melhor, eles (jogadores) vão melhorar — analisou.

"Seguir trabalhando"

No intervalo da partida, após marcar o gol que, naquele momento dava a vitória parcial ao Grêmio, o zagueiro comentou as críticas que vem sofrendo:

— Não é algo que me preocupa. Meu foco está em viver o presente. Vou seguir trabalhando para ajudar — resumiu.

Na entrevista coletiva, Mano pontuou os problemas defensivos que o time vem enfrentando. Mas garantiu que, com tempo de trabalho, essas questões serão corrigidas.

— Não é possível fazer isso em dois dias. Precisa um trabalho mais volumoso. Esse é o dilema do futebol brasileiro. Vamos conseguir fazer isso, mesmo, na parada do Mundial (em junho e julho) e na próxima data Fifa, com 10 a 12 dias — pontuou.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira (30), quando enfrenta o CSA, pela Copa do Brasil. A partida, válida pelo jogo de ida da terceira fase, acontece às 21h30min, em Alagoas.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes