Após acerto com Mano, Grêmio ainda debate ideia de contratar Felipão como coordenador técnico

O Grêmio ainda debate a ideia de ter um coordenador técnico para reforçar a nova comissão liderada por Mano Menezes. Caso a direção decida por incluir este profissional na equipe de trabalho, o nome de Luiz Felipe Scolari é o mais cotado . Porém, até agora, não existe nenhuma negociação avançada com o histórico treinador do clube.

Depois, o foco do Tricolor se voltou para a negociação com o técnico Mano Menezes, com acordo na tarde desta segunda (21). Desde então, não houve novas conversas com Luiz Felipe, e a ideia de se contratar um coordenador técnico ainda não está descartada, mas está sob análise.