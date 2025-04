Apesar de nova atuação apagada, direção do Grêmio respalda Gustavo Quinteros na semana Gre-Nal

Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio deixou o gramado da Arena vaiado em seguida do apito final que decretou a derrota por 2 a 0 para o Flamengo.

Além do resultado, o desempenho da equipe na temporada segue deixando a desejar. Após a partida, o cenário foi de insatisfação na saída para o vestiário.

O técnico Gustavo Quinteros, o mais cobrado, foi o primeiro a entrar no túnel em passos acelerados. Os atletas saíram em seguida, com declarações de confiança ao treinador, como foi o caso de Braithwaite.

Técnico respaldado

Além disso, diante das falas de Quinteros e do vice de futebol Alexandre Rossato em entrevista coletiva, a única conclusão a ser tomada é de que o treinador segue respaldado pela diretoria gremista.

Quando foi questionado sobre a continuidade, mesmo na insistência do repórter José Alberto Andrade, Quinteros preferiu apenas falar sobre o jogo.

No discurso do treinador, assim como no do dirigente, há uma insatisfação com o desempenho, porém uma percepção de que o cenário poderá melhorar.

— Tínhamos confiança para não perder este jogo, começar a crescer como equipe, mas não conseguimos. Estamos doídos, pois pensamos que poderíamos estar mais acima na tabela. Temos que buscar na quarta feira (contra o Mirassol) os três pontos e jogar bem, para não perder as posições que temos como objetivo — disse Quinteros, demonstrando tranquilidade.

A solução dos problemas

A palavra que mais se repetiu na repercussão do jogo foi "trabalho" e suas variações. Na visão da comissão técnica e dos dirigentes, aumentar a carga é o que fará com que o Grêmio solucione seus problemas.

— Não tem nenhuma possibilidade de mudança de treinador. Único prazo que temos com a comissão técnica é o contrato de um ano. Seguimos em busca de ajustes para um melhor resultado — declarou Rossato, observado de perto pelo presidente Alberto Guerra e pelo diretor de futebol Guto Peixoto.

Segundo o dirigente, o trabalho renderá frutos.

— Sabemos que temos que trabalhar muito. Todos nós somos culpados. Trabalhar e se dedicar mais. O que nos faz confiar que vai dar certo é viver isso no dia a dia — destacou Rossato.

Próximo compromisso

O próximo jogo do Grêmio está marcado para quarta-feira (16), contra o Mirassol, no interior paulista. No sábado (19), o adversário será o Inter, na Arena, também pelo Brasileirão.