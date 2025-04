Apesar da tensão na arquibancada, Quinteros mantém confiança em evolução do Grêmio: "Não falta trabalho"

Treinador afirmou que será necessário recuperar o rendimento de alguns jogadores para a sequência. Renan Mattos / Agencia RBS

Era para ser uma noite de reconexão na Arena. A torcida, no entanto, mais uma vez deixou o estádio preocupada. A vitória por 2 a 0 do Grêmio sobre o Atlético Grau, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, disparou de vez todos os alarmes em relação ao trabalho de Gustavo Quinteros.

Contra uma equipe sem expressão no cenário sul-americana, o Grêmio mais uma vez não mostrou futebol convincente. Pelo contrário.

Os problemas que marcam as últimas semanas de Gustavo Quinteros ficaram ainda mais em evidência. Pouca conexão entre os setores, falta de atenção na marcação e na construção de jogadas. E muito espaço ao time adversário.

Tanto que na entrevista coletiva de Ángel Comizzo, técnico da equipe peruana, ele lamentou o resultado. Ele disse que, além do pênalti não marcado, os cinco desfalques da sua equipe fizeram a diferença para o resultado.

O treinador do Atlético Grau também respondeu qual time que enfrentou até o momento, entre Grêmio e Godoy Cruz, apresentou mais dificuldades à sua equipe:

— Godoy Cruz. Tem um outro sistema de jogo. E entre eles será uma partida difícil. Nos apresentaram mais dificuldades.

Melhoras e confiança

Quinteros não se mostrou preocupado com as cobranças. O técnico reconheceu que o time não está no seu melhor nível.

— Temos que melhorar, trabalhar mais. Dar melhor melhores ferramentas aos jogadores. Mas hoje foi um jogo complicado pela parte física também. Depois de viagens longas, com partidas seguidas. Todos temos que melhorar. O trabalho é parte disso. Tivemos bons momentos nos jogos. Precisamos manter isso por 90 minutos — projetou.

Capitão do time, e uma das principais vozes do vestiário, Villasanti foi um dos poucos jogadores do Grêmio a falar após a partida. O volante deu um voto de confiança ao técnico:

— Compramos (a ideia de Quinteros). Estamos fechados com o técnico — afirmou.

Aceitação ao trabalho

O técnico também explicou, na sua avaliação, que não vê falta de aceitação de seu trabalho junto aos jogadores. E que, apesar da derrota na decisão do Gauchão, o time alcançou os resultados esportivos nas demais competições até o momento.

— Não falta trabalho. Não é o número que importa. Todos os times têm altos e baixos. Não há que se fazer drama. Há que trabalhar mais e melhorar — disse e completou:

— Estamos bem na Copa (Sul-Americana), com um jogo importante neste domingo (contra o Flamengo). Esperamos jogar melhor e ganhar o jogo.

O que pode mudar essa percepção, principalmente internamente com a direção, é uma nova decepção. E o jogo deste domingo (13) contra o Flamengo foi colocado como alvo por Quinteros.

— Tivemos alguns jogos bons no começo. Creio que o balanço é que estamos em um time de altos e baixos. Em algum momento temos que nos consolidar. O esforço que fizemos foi o suficiente para ganharmos o jogo. No domingo teremos uma medida muito mais forte. Tenho fé que vá acontecer. Que vamos melhorar e ganhar a próxima partida — afirmou.

Para domingo, contra o Flamengo, Quinteros terá reforços. Na expectativa pela liberação de Amuzu, e a incorporação de Braithwaite, o técnico também deve contar com Cuéllar como opção. O volante está recuperado de problemas musculares e será relacionado.