Além de Quinteros, relembre outros cinco técnicos que tiveram passagem curta pelo Grêmio 

O técnico Gustavo Quinteros despediu-se do Grêmio após 100 dias. Depois da goleada para o Mirassol, na noite de quarta-feira (16), o argentino naturalizado boliviano foi desligado do cargo.

Ao longo deste período, foram 20 partidas, com nove vitórias, cinco empates e seis derrotas. Quinteros comandou o Grêmio em disputas do Gauchão, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileirão.

Zero Hora destaca outros cinco técnicos que, além dele, também tiveram um curto de trabalho no Grêmio. Confira abaixo.

Vagner Mancini (2008)

O técnico Vagner Mancini durou menos de três meses no comando gremista. Anunciado em dezembro de 2007, ele despediu-se do clube em fevereiro de 2008.

Ao todo, foram quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Mancini tinha 77,7% de aproveitamento. Mesmo invicto, ele foi demitido pelas más atuações.

O estopim foi o triunfo mínimo, por 1 a 0, sobre o Grêmio Jacira, no Mato Grosso, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Julinho Camargo (2011)

A história dele em Porto Alegre foi ainda menor que a de Mancini. Anunciado em julho de 2011, Julinho Camargo foi demitido em agosto.

A sua passagem pelo Grêmio foi de apenas seis jogos, com três empates, duas derrotas e uma vitória. Sendo assim, teve 33,33% de aproveitamento.

O seu último jogo no comando gremista foi o empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O duelo ocorreu em 3 de agosto, e ele foi demitido no dia seguinte.

Caio Junior (2012)

Foram apenas 48 dias de trabalho no Grêmio até que Caio Junior fosse desligado pela direção. A demissão veio em fevereiro de 2012.

Ao todo, sua passagem pelo Tricolor teve oito jogos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Além de 14 gols marcados e 11 sofridos.

A última partida sob seu comando foi a derrota por 2 a 1 para o São José, pelo Gauchão.

Tiago Nunes (2021)

A passagem de Tiago Nunes pelo Grêmio foi de pouco mais de dois meses: anunciado em 21 de abril de 2021, foi demitido em 4 de julho do mesmo ano.

O treinador esteve à frente da equipe em 16 partidas, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No recorte, ele ainda conquistou o Gauchão e garantiu o primeiro lugar da fase de grupos da Sul-Americana. No Brasileirão, porém, deixou o Grêmio na lanterna.

Felipão (2021)

Contratado para substituir Tiago Nunes, Felipão foi anunciado pelo Grêmio em 7 de julho e demitido em 11 de outubro. A queda veio após a derrota para o Santos, por 1 a 0, que deixou a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

A passagem de Felipão em 2021 teve 21 jogos, com nove vitórias, três empates e nove derrotas. O aproveitamento no período foi de 47,6%.

