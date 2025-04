Ainda sem substituto de Quinteros, Grêmio treina sob o comando do interino James Freitas

Atividade liderada por James Freitas não contou com a presença dos jogadores titulares. Lucas Uebel / Gremio.net

O elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta quinta (17) e iniciou a preparação para encarar o Gre-Nal 447. Como não foi anunciado o substituto para o técnico Gustavo Quinteros, demitido após a goleada sofrida para o Mirassol, o treino foi comandado pelo auxiliar James Freitas, que será o treinador interino no clássico.

No trabalho com bola realizado no gramado do CT Luiz Carvalho, estiveram presentes apenas os jogadores que foram reservas no interior paulista, como o zagueiro Kannemann, o lateral-esquerdo Marlon e os atacantes Arezo e Aravena. Os titulares ficaram na academia para atividades físicas.

Aliás, o tempo escasso para treinos é uma das justificativas para que o Tricolor mantenha o interino no clássico do próximo sábado (19). A rigor, o grupo terá apenas um treino, na manhã desta sexta (18), antes de enfrentar o Inter, na Arena.

A outra explicação se dá pelo próprio profissional escolhido para comandar a equipe. Com passagem pelas categorias de base do Grêmio, James Freitas retornou ao clube em julho do ano passado, quando a diretoria temia pela saída de Renato Portaluppi. Ou seja, conhece o elenco gremista.

Por fim, outro ponto citado é o fato de conhecer o modelo de jogo de Roger Machado, já que foi auxiliar do atual comandante colorado nos tempos de Grêmio, entre 2015 e 2016, tendo acompanhado ele também no Atlético-MG e Palmeiras, em 2017 e 2018, respectivamente.