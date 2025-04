Acompanhe a apresentação de Marlon, novo reforço do Grêmio

Lateral-esquerdo estava no Cruzeiro antes de chegar ao Grêmio.

O lateral Marlon , 27 anos, é o novo reforço do Grêmio . O jogador será apresentado nesta segunda-feira (14) , no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2025. O Cruzeiro cedeu o lateral até dezembro sem custos.

Assista ao vivo

Quem é Marlon?

Natural de Cascavel, no Paraná, o atleta tem 1m78cm e é canhoto. Na base, por Juventude e Inter, era tido como promessa . O relato é de Jonas da Rosa, que foi técnico de Marlon das categorias de base do Juventude.

O lateral-esquerdo foi lançado para o futebol profissional no Criciúma e tem passagens por Fluminense, Boavista (Portugal) e Trabzonspor (Turquia). Estava no Cruzeiro desde março de 2023, após rescindir com o Ankaragücü, da Turquia.