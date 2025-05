Galdino jogou no Grêmio entre 2023 e 2024. Lauro Alves / Agencia RBS

Que o futebol ultrapassa as fronteiras do mundo não é mais novidade para ninguém. Nos últimos dias, um japonês procurou o Brechó do Futebol, loja de artigos esportivos de Porto Alegre, para comprar uma camiseta do Grêmio de Everton Galdino, ex-jogador do clube gaúcho.

O leitor mais desatento pode se perguntar qual o motivo de alguém de tão longe comprar um uniforme do atacante que ficou menos de dois anos em Porto Alegre. Acontece que Galdino joga no FC Tokyo, da capital japonesa.

Com poucas oportunidades por lá (fez apenas nove jogos), o jogador não vive uma grande fase. Foi com o intuito de apoiar o atacante que Shingo Nishida, torcedor do FC Tokyo, comprou a peça utilizada por Galdino em 2023.

— Galdino ainda não conseguiu ter um bom momento em Tóquio. Quero apoiá-lo para que ele possa mostrar sua força e ter uma boa fase. Acho que o uniforme é uma das coisas que o ajudarão. Espero que seja um incentivo e uma energia para ele. Tenho certeza de que não há ninguém no Japão com o uniforme dele. Quero dizer a ele que existem pessoas que o apoiam — disse o japonês de 30 anos em contato com Zero Hora.

Entrega no Japão

Nishida contou que encontrou a camisa pelo Google no começo deste ano. No entanto, acreditou que a loja não enviasse a camisa para fora do Brasil. Posteriormente, descobriu que poderia receber a peça no Japão e então efetuou a compra.