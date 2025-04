A análise do pênalti para o Grêmio contra o Mirassol anulado pelo VAR; veja o vídeo

O primeiro tempo de Mirassol x Grêmio, nesta quarta-feira (16), teve um lance com interferência do VAR.

Aos oito minutos, João Pedro disputou uma bola com Neto Moura dentro da área e caiu na área. Em cima do lance, Lucas Paulo Torezin assinalou a penalidade.

— Está errado o árbitro. O toque é na bola. O jogador do Mirassol dá um toque na bola. Coloca a bola para escanteio. O VAR tem que interferir. O lance é inacreditável. O lance é claro e nítido — disse Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, logo após a marcação durante a jornada digital.

Assista ao vídeo com o comentário de Diori Vasconcelos:

