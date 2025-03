Volpi minimiza provocação de presidente do Inter sobre o Grêmio: "Ganhamos a vaga dentro das quatro linhas"

Tiago Volpi concedeu coletiva nesta terça-feira (4). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Gre-Nal é um fenômeno que vai além dos campos. E o clássico 445, que será realizado no próximo sábado (8), está quente nos microfones. Após o presidente Alessandro Barcellos dizer que "uma equipe que está na final do Campeonato Gaúcho graças à arbitragem", a resposta veio do lado azul. Em coletiva nesta terça-feira (4), no CT Luiz Carvalho, Tiago Volpi minimizou a provocação.

Questionado sobre a declaração do presidente colorado, Volpi afirmou que o foco do Grêmio está no campo. Sem preocupações com arbitragem e outras questões extracampo.

— A gente está muito tranquilo pelo que fizemos dentro de campo. Ganhamos a vaga dentro das quatro linhas, o direito de disputar a final. Honestamente, não importa o que estão falando do outro lado. Só nós sabemos o quanto trabalhamos. Somos merecedores de jogar essa final — projetou.

Volpi explicou que esse tipo de partida é importante para os jogadores. Mas que um ponto discutido entre os companheiros é sobre encontrar o equilíbrio entre emoção e razão para entrar em campo nas melhores condições.

— É normal que exista essa repercussão. Temos que carregar isso. É um jogo importante, que vale muito. A gente vai até certo ponto. Para também focar no que importante. Não deixar que a emoção tome conta da razão. Temos que levar o coração, mas a razão tem de prevalecer. Todos entendem o que representa o Gre-Nal. E uma final de Gauchão com o clássico. Estamos muito preparados para os enfrentar — ponderou.

Bom momento

Destaque nas classificações do Grêmio na Copa do Brasil, e também na disputa nos pênaltis na semifinal contra o Juventude, Volpi comentou sobre o bom momento vivido no clube após a desconfiança do torcedor no momento de sua chegada.

— É um momento, como falei após o jogo, em que me sinto muito feliz, depois de toda essa questão. Me lembro bem da minha coletiva (de apresentação). Falei que não iria reverter com palavras. Pedi tempo para trabalhar e no dia a dia provar meu valor e a confiança do clube ao me trazer. Hoje é um cenário positivo, diferente do de 30 dias atrás. Mas tenho a consciência de que o futebol é dinâmico. Se não fizer as cosias bem, tudo pode mudar rápido. Acredito que o trabalho é a base. Espero que essa confiança do torcedor possa crescer a cada dia — afirmou.

Titular após vencer a concorrência com Gabriel Grando, Volpi fará sua estreia em Gre-Nal neste sábado. O goleiro ficou no banco de reservas no clássico 444, que terminou empatado em 1 a 1 na Arena.