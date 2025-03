Quinteros exalta classificação do Grêmio à final do Gauchão: "Merecemos passar pelo que fizemos no primeiro jogo"

Gustavo Quinteros foi expulso nos minutos finais de partida durante confusão entre as equipes. Duda Fortes / Agencia RBS

A classificação do Grêmio para mais uma final do Gauchão foi sofrida. Expulsão de Jemerson ainda no primeiro tempo, dois gols do Juventude na segunda etapa, que ameaçaram a vaga, e gol de bicicleta do zagueiro reserva que levou a decisão para os pênaltis. E, nas cobranças alternadas, Tiago Volpi defendeu dois e ainda acertou o seu.

Um roteiro de classificação emocionante. Agregado ao resultado do primeiro jogo, com as polêmicas de arbitragem, Grêmio e Juventude fizeram uma semifinal de tirar o fôlego dos torcedores, jogadores e da comissão técnica.

— A diferença entre o jogo do nosso estádio e o de hoje (sábado, 1º) foi negativa. Não jogamos bem, deixamos o adversário jogar, não pressionamos e não fomos uma equipe agressiva. Porém, no final do primeiro tempo estávamos bem, até a expulsão do Jemerson — disse Gustavo Quinteros, técnico do Tricolor.

— Felicitei todos os jogadores que tiveram valentia para empatar o jogo no final. Merecemos passar pelo que fizemos no primeiro jogo — complementou.

A expulsão de Jemerson complicou a estratégia do Grêmio, conforme o treinador.

— Tivemos de armar duas linhas de quatro, com um centroavante. Não tivemos muitas oportunidades, exceto duas no segundo tempo. Devemos melhorar e seguir trabalhando, para que o jogo do Grêmio seja melhor — explicou Quinteros.

Apesar das dificuldades, o técnico fez questão de ressaltar que a semifinal já deveria estar resolvida no primeiro jogo, na Arena.

— Esta eliminatória a gente poderia ter resolvido no primeiro jogo, com um pênalti não dado e um gol anulado, que para mim estava legal. Eram mais dois gols de diferença. Acontecem coisas, as vezes, inexplicáveis, que aconteceram no nosso estádio. Isso fica mais complicado quando temos uma expulsão como a de hoje — avaliou.