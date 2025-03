Quando foi a última vez que o Grêmio venceu três vezes seguidas nos pênaltis 

O Grêmio chegou a três disputas de pênaltis vencidas de forma consecutiva nesta quarta-feira (13), ao eliminar o Athletic-MG pela segunda fase da Copa do Brasil. Anteriormente, ainda nesta temporada, o Tricolor também havia passado por Juventude, no Gauchão, e São Raimundo-RR, via competição nacional, nas penalidades máximas.