Logística e desgaste de jogo da Copa do Brasil preocupam Grêmio antes de Gre-Nal decisivo do Gauchão

Na primeira fase da Copa do Brasil, Grêmio passou sufoco para superar nos pênaltis o São Raimundo-RR Hélio Garcias / São Raimundo/Divulgação

Antes do clássico, porém, o Tricolor terá que encarar uma viagem de quatro horas de voo e seis horas de estrada rumo ao interior mineiro para enfrentar o Athletic-MG, na quarta (12), pela segunda fase da Copa do Brasil.

O clube divulgou na manhã deste domingo (9) a logística para o confronto. A delegação gremista viaja na terça (11) às 15h20min em voo fretado de duas horas de duração rumo ao Aeroporto Zona da Mata, em Goianá, no sul de Minas Gerais. De lá, o grupo fará um trajeto de três horas de ônibus até Tiradentes, onde será a concentração tricolor.

O duelo com o Athletic-MG, na quarta (12), será em São João del Rei, a 11 quilômetros do QG gremista. O confronto é eliminatório e em jogo-único, sendo que um empate levará a decisão para os pênaltis. Após a partida, a delegação retorna na manhã de quinta (13), percorrendo o mesmo trajeto, com mais três horas de estrada e duas horas de voo.

Preocupação

Como o Inter terá a semana cheia para treinamentos, o desgaste físico é uma preocupação do Grêmio para o Gre-Nal decisivo do Gauchão. Antes do clássico, o técnico Gustavo Quinteros terá apenas a sexta (14) para treinar com mais intensidade a equipe uma vez que a atividade de sábado (15), véspera do jogo, tende a ser mais leve.

Para o jogo contra o Athletic, Amuzu está cotado para ganhar a vaga de Pavon na ponta esquerda. Já no meio-campo, Dodi disputa posição com Camilo. Na zaga, por sua vez, Jemerson volta após cumprir suspensão. Já para o Gre-Nal de domingo (16), existe a possibilidade de Quinteros contar com o retorno de Cuéllar, que se recupera de lesão muscular.

