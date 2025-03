Herói da classificação do Grêmio, Volpi celebra vaga na final: "Futebol tem que se provar todos os dias"

Tiago Volpi defendeu duas cobranças e ainda converteu a sua para classificar o Grêmio. Duda Fortes / Agência RBS

Tiago Volpi foi o nome da classificação do Grêmio para mais uma final do Gauchão. No tempo normal, mas principalmente nos pênaltis contra o Juventude — com duas defesas e uma cobrança convertida —, o goleiro brilhou para colocar o Tricolor na decisão.

— Feliz, não tem estrela. É uma tarde feliz, mas sem estrelismo. Agora é pensar na final — disse Volpi, enquanto celebrava com o torcedor gremista que estava no Alfredo Jaconi neste sábado (1º).

Além das duas defesas, nas cobranças de Nenê e Alan Ruschel, o goleiro converteu sua cobrança, assim como fez na Copa do Brasil contra o São Raimundo, de Roraima.

— Os pênaltis, eu treino bastante e estava preparado para bater — afirmou.

Volpi chegou ao Grêmio no início da temporada, vindo do Toluca, do México. Entretanto, ele chegou contestado pela torcida, principalmente pela passagem pelo São Paulo. No entanto, o goleiro venceu a disputa contra Gabriel Grando.

— Isso é do dia a dia. Feliz pelas coisas estarem acontecendo. Futebol tem que se provar todos os dias, não pode se acomodar — ressaltou.

Classificação na bacia das almas

A partida contra o Juventude foi mais sofrida do que se imaginava. No primeiro tempo, o zagueiro Jemerson foi expulso após receber dois cartões amarelos. Na segunda etapa, o Alviverde retornou com mudanças e conseguiu abrir o placar com Adriano Martins.

A pressão seguiu grande e o Juventude ampliou com Mandaca. Com este resultado, o Tricolor estava sendo eliminado. Na reta final, entretanto, Gustavo Martins marcou de bicicleta e levou a decisão para os pênaltis.

— O gol nos deu muita motivação para os pênaltis — disse Volpi.

Decisão por pênaltis

Wagner Leonardo abriu as cobranças com um acerto. Volpi defendeu as cobrança de Nenê e Alan Ruschel e Ênio chutou para fora, enquanto Giovanny e Jadson marcaram para o Juventude. Pavon e Villasanti pararam em Gustavo. Arezo e Volpi converteram as restantes e classificaram o Grêmio.