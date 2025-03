Grêmio tenta viabilizar estratégia para driblar maratona de jogos em 2025

Grêmio terá 18 partidas com muitas viagens. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio acionou algumas empresas para tentar colocar uma ideia para facilitar o desempenho da equipe em 2025. O clube, diferentemente de outras temporadas, tentará viajar em voos fretados para todos os jogos do ano. Os orçamentos são avaliados pelos dirigentes para conseguir mais tempo para descansar e treinar.

A medida foge ao executado no decorrer dos últimos anos. Em grandes duelos, o Tricolor fretava os deslocamentos. Com Suárez, por exemplo, a direção agilizou patrocínios esporádicos para aliviar os gastos para evitar exposição do astro uruguaio, que vestiu a camisa gremista em 2023.

Investimento deve ser alto

O planejamento prevê todos os jogos do Brasileirão, nas 19 rodadas, partidas marcadas na Sul-Americana, com viagem ao Paraguai, Peru e Argentina, além de eventuais novos deslocamentos pela América do Sul na sequência do torneio e também pela Copa do Brasil, cujo sorteio não definiu o adversário da terceira fase. Logo, a quantia final pode ser estimada, já que depende da classificação da equipe.

Os valores não estão definidos, mas os custos são considerados elevados. Em média, um voo fretado para uma delegação em território nacional custa mais de R$300 mil por deslocamento. Para fora do país, a quantia pode até mesmo triplicar dependendo do destino.

Um esforço financeiro será tentado pelos dirigentes em virtude de tantos duelos com pouco tempo para descansar e treinar. Entre abril e maio, num período aproximadamente de 60 dias, o Grêmio terá 18 partidas com muitas viagens, algo que preocupa a partir da implementação de uma nova metodologia da comissão técnica recém-chegada.