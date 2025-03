Do 444 para o 445: Grêmio poderá ter até sete mudanças para o Gre-Nal

Gustavo Quinteros prepara o time para o clássico 445 com treinos fechados no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio que chega ao Gre-Nal deste sábado (8) viveu uma metamorfose no último mês. Desde o confronto do último dia 8 de fevereiro na Arena, são seis caras novas à disposição de Gustavo Quinteros.

Luan Cândido, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Camilo, Amuzu e Kike Olivera chegaram a Porto Alegre e são alternativas para o clássico 445.

Uma verdadeira revolução no vestiário, e que poderá colocar cinco estreantes em Gre-Nal em campo pelo Tricolor neste sábado, às 17h45min, na Arena. Com tantas movimentações no mercado, as mudanças na escalação do Grêmio podem ir além de estreantes.

Como Cuéllar e Volpi começaram no banco de reservas o último encontro entre as duas principais forças do futebol gaúcho, seriam sete possíveis mudanças no time titular para a partida deste sábado.

— O Grêmio é a equipe que passou por mais transformações, a começar pela troca de técnico em que saiu o Renato e entrou o Quinteiros, ambos com visões diferentes sobre o comportamento da equipe, vejo que o Grêmio ainda é um time em busca de ajustes, de uma sintonia mais fina — analisou o comentarista do SporTV, Paulo César Vasconcellos.

As mudanças em cada setor

De todas as alterações previstas, a defesa é o setor com mais mexidas. Herói das classificações na semifinal do Gauchão e na Copa do Brasil, Volpi assumiu o gol.

João Pedro será o único remanescente do último Gre-Nal. Gustavo Martins e Wagner Leonardo serão a dupla de zaga, com Lucas Esteves na lateral no lugar de Viery. Os dois reforços vindos do Vitória estrearão em clássicos.

O meio-campo deve manter Villasanti e Cristaldo como espinha dorsal do time. As novidades seriam o ingresso de Cuéllar, com Dodi como opção no banco, e Amuzu e Kike Oliveira pelos lados do campo. Braithwaite segue como o centroavante.

— O Grêmio ainda é um time em busca de processos coletivos, por isso, as melhoras são quase todas no aspecto individual. O time ganhou um lateral-esquerdo, inexistente no primeiro clássico, um zagueiro canhoto de boa saída, e um extrema que, em dois jogos, parecia estar na Arena havia anos — opinou Leonardo Oliveira, comentarista da Gaúcha, e completou:

— No aspecto coletivo, a saída de bola mais fluída de Wagner Leonardo entregou ao time um ponto que é fundamental para a ideia estabelecida por Quinteros.

Ansiedade da torcida e oscilações

Os primeiros sinais desta nova versão do Grêmio, no entanto, ainda mantém o torcedor ansioso. A classificação sobre o São Raimundo-RR passou pelo gol de Kike Oliveira e a atuação de Volpi nos pênaltis.

Apesar do bom rendimento na vitória sobre o Juventude na partida de ida das semifinais, a equipe deixou a desejar no jogo de volta, na Serra. Oscilações esperadas para um time que ainda está em formação.

— Time por time, comparação por comparação, é óbvio que o trabalho do Inter, por causa do tempo do Roger à frente do clube, está mais consolidado do que o trabalho do Quinteiros no Grêmio — observou PC Vasconcellos.

Com novidades ou sem novidades, o time do Grêmio terá mais dois dias de treinos antes do Gre-Nal. Uma última oportunidade para Quinteros ensaiar e preparar a equipe que estará em campo no primeiro encontro das decisões do Gauchão.