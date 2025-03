Desde quando o Grêmio não vence um Gre-Nal

Luis Suárez foi um dos destaques da vitória do Grêmio. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O clássico Gre-Nal vem sendo difícil para o Grêmio nas últimas seis disputas. Foram cinco vitórias do Inter e um empate. Desde o clássico 439, em 2023, o Tricolor não vence o maior rival.

A última vez foi dia 21 de maio daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Grêmio fez 3 a 1, na Arena. Os gols gremistas foram de Luis Suárez, Villasanti e Bitello, enquanto Johnny descontou para o Colorado.

A última chance que o Grêmio teve de voltar a vencer um clássico foi no sábado (8), pela primeira partida da final do Gauchão 2025. No entanto, mesmo na Arena, o Inter venceu por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick.

A próxima oportunidade será no Gre-Nal 446, no próximo domingo (16), no Beira-Rio. O Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Um triunfo maior que esse dá o octacampeonato ao Grêmio.

O Gre-Nal de Suárez

Renato Portaluppi comandava o Grêmio, enquanto Mano Menezes era o treinador colorado. O Gre-Nal começou a ser definido aos 6 minutos da primeira etapa, com gol de Suárez.

O Inter saiu jogando curto e errou. Um passe mal dado e uma proteção mal feita de Johnny ficou com Kannemann, e respingou para Suárez. Aí entrou a genialidade. Ele fez que devolveria e saiu pelo outro lado. De fora da área, ele disparou. A bola fez uma curva e entrou no ângulo.

Aos 35 minutos, o segundo. O ataque despretensioso tricolor poderia ter sido facilmente cortado por Thauan Lara. Mas o lateral entrou molenga e perdeu a dividida para Villasanti. O paraguaio entrou na área e só deslocou de Keiller.

Na segunda etapa, um susto para o Grêmio. O zagueiro Kannemann foi expulso.

Aos 19, Suárez ganhou mais uma vez da defesa e recebeu na frente. Como havia prometido, não fez uma arrancada de 50 metros. Fez de 30. Inteligente, o uruguaio freou o contra-ataque de três contra dois e deu para Bitello, do outro lado. O meia driblou quem tinha pela frente e chutou forte: 3 a 0.

Aos 41, Johnny descontou para o Inter. Após cobrança de escanteio, ele antecipou a defesa e cabeceou, diminuindo o vexame.

