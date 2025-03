Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota no Gre-Nal 445

Grêmio foi derrotado pelo Inter no Gre-Nal 445. Arte GZH

O Grêmio foi derrotado no primeiro jogo da decisão do Gauchão de 2025. Jogando em casa, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Inter e começou a disputa do título em desvantagem. Carbonero e Alan Patrick, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols na Arena.

Se vencer por dois gols de diferença, o título será definido nos pênaltis. Não há vantagem pelo gol fora de casa no Gauchão.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Passou o jogo inteiro recebendo passes e tentando iniciar jogadas. Sem culpa nos dois gols, mas tampouco fez defesas. Nota 5

João Pedro

Muita dificuldade contra Carbonero. Depois ainda entrou Wesley. Pouco ajudou na frente também. Nota 4,5

Gustavo Martins

Travou duelos contra Valencia. Em um lance, se atrapalhou tanto que teve de fazer falta em Carbonero. Nota 4,5

Wagner Leonardo

Igualmente sofreu contra Valencia e quem mais aparecesse. Só errou menos do que o companheiro. Nota 5

Lucas Esteves

Enormes dificuldades contra Vitinho, quase nula contribuição ofensiva. Nota 4

Camilo

A missão era marcar Alan Patrick e deixar o meio-campo mais intenso. Não conseguiu, ainda que tenha feito bons lançamentos. Nota 4,5

Villasanti

Não dá para dizer que faltou entrega. Mas só entrega sem organização vale pouco. Exagerou nas reclamações contra seus companheiros. Nota 5

Monsalve

Alguns lampejos do meia cerebral e ousado. No resto do tempo foi só um jovem pilhado demais no clássico. Nota 5

Pavón

Pelo lado esquerdo, teve raras vantagens sobre Aguirre. Pouco ajudou na recomposição também. Saiu vaiado. Nota 4

Cristian Olivera

Perdeu quase todos os lances contra Bernabei, tanto na frente quanto atrás. Um ou outro lance isolado. Nota 5,5

Braithwaite

Tentou, sozinho, enfrentar a defesa colorada. Mas encontrou Vitão e Victor Gabriel em noite inspirada. Nota 5

Dodi

Foi basicamente um Camilo com novo fôlego. Pouco acrescentou. Nota 4,5

Edenilson

Melhorou o time. Bom chute de fora da área. Nota 5,5

Amuzu

Tentou dar mais agilidade ao lado esquerdo, mas encontrou um time já em desespero. Nota 4,5

Arezo

Entrou no final. Sem nota

Luan Cândido

Entrou no final. Sem nota