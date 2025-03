Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na classificação sobre o Juventude

Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Juventude, mas venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Arte GZH

O Grêmio conseguiu a vaga na final do Gauchão 2025 contra o Juventude. Apesar da derrota no tempo normal por 2 a 1, o mesmo placar do jogo de ida na Arena, o Tricolor venceu nos pênaltis por 3 a 2.

Foram dois heróis da classificação. O zagueiro Gustavo Martins, que entrou no segundo tempo para ajustar a defesa, após a expulsão de Jemerson ainda no primeiro tempo, marcou o gol de bicicleta.

Com isso, a decisão foi para os pênaltis, e na disputa quem brilhou foi Tiago Volpi. Ele defendeu as cobranças de Nenê e Alan Ruschel, e converteu, com categoria, sua tentativa.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

O herói da classificação. Pegou duas cobranças e converteu um pênalti. Sem culpa nos gols. Nota 8

João Pedro

A origem dos dois gols do Juventude aconteceu pelo seu lado. Nota 4,5

Jemerson

Dois cartões amarelos em sequência. Ambos causados por erros seus. Nota 3

Wagner Leonardo

Quase marcou um gol. Sem falhas graves como marcador. Nota 6,5

Lucas Esteves

Sofreu com Batalla no primeiro tempo. Melhorou um pouco na segunda etapa. Nota 5,5

Cuéllar

A velocidade do sistema ofensivo do Juventude o prejudicou. Aparenta ainda não estar no melhor das suas condições físicas. Nota 5

Villasanti

Tentou ocupar mais espaços no campo após a expulsão de Jemerson. Acabou sem parceria. Nota 6

Cristian Olivera

Criou algumas boas situações pelo lado direito. Também deixou o campo por estar exausto. Nota 6

Cristaldo

Uma atuação de pouca entrega física e tática. E completou o combo negativo por também não entregar o suficiente na parte técnica. Nota 4

Monsalve

Deixou o campo completamente esgotado. Acabou sacrificado como um marcador no lado esquerdo Nota 5,5

Braithwaite

Entrou em campo muito pilhado. Brigou e discutiu com os marcadores. Nota 5,5

Gustavo Martins

Entrou bem como defensor. E marcou um golaço para deixar o time vivo para a disputa por pênaltis. Nota 7,5

Camilo

Melhorou um pouco o poder de marcação do Grêmio. Mas exagerou nas faltas. Nota 5,5

Pavon

Virou alternativa de velocidade para o lado esquerdo do ataque. Desperdiçou um pênalti. Nota 5

Arezo

Renovou o fôlego do ataque. Cobrou seu pênalti com categoria. Nota 6,5

Edenilson

Entrou no fim. Sem Nota

Como foi o Juventude?

A vitória do Juventude tem a assinatura de Nenê. O meia de 43 anos entrou no segundo tempo e teve participação decisiva para sua equipe.

