Jemerson fez duas faltas em cima de Gabriel Taliari e recebeu dois amarelos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nos minutos finais do primeiro tempo de Juventude x Grêmio, pela semifinal do Gauchão, o zagueiro Jemerson, do Tricolor, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco.

As duas faltas, que resultaram nos cartões, foram em cima do atacante Gabriel Taliari. O primeiro aos 42 minutos e o segundo aos 45.

O Grêmio perdeu por 2 a 1 no tempo normal, mas venceu nos pênaltis e está na final do Gauchão 2025.

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos analisou as faltas cometidas por Jemerson e opinou se a expulsão foi justa ou não.

Confira a análise da expulsão:

Assista ao lance da expulsão:

O jogo

Quando o zagueiro Jemerson foi expulso, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Juventude já era melhor no jogo, mas o placar seguia zerado. Os gols foram todos marcados na segunda etapa. O zagueiro Adriano Martins, aos 21, marcou de cabeça para o Juventude. Aos 39, também em bola aérea, Mandaca ampliou.

O jogo ficou dramático para o Grêmio, que estava sendo eliminado. O Tricolor teve um escanteio no último minuto. Até o goleiro Tiago Volpi foi para a área. O defensor Gustavo Martins, que entrou no jogo após a expulsão de Jemerson, marcou, de bicicleta, o gol que levou a partida para os pênaltis. Uma confusão aconteceu após o gol e resultou nas expulsões do técnico gremista Gustavo Quinteros e de Reginaldo, do Juventude.

O Grêmio acertou três de suas cobranças, enquanto o time da casa confirmou duas. Destaque para Volpi, que pegou duas penalidades e ainda cobrou uma, com sucesso.