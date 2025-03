Quatro opções de zagueiros experientes que podem reforçar o Grêmio na janela doméstica

Gustavo Henrique, 31 anos, é uma das referências do Corinthians. Rodrigo Coca / Corinthians

O Grêmio estabeleceu sua prioridade na busca por reforços na janela de transferências doméstica, conforme apurado por Zero Hora. O Tricolor deseja um zagueiro experiente.

Desde o último dia 10, os clubes brasileiros podem realizar contratações exclusivamente no mercado nacional. A janela segue aberta até 11 de abril, mas apenas para atletas que tenham sido inscritos em algum campeonato estadual.

Pensando nisso, Zero Hora elencou cinco opções de zagueiros experientes que podem reforçar o Grêmio. Veja abaixo.

Cinco zagueiros que o Grêmio pode contratar

André Ramalho

André Ramalho, de 33 anos. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

A concorrência na defesa do Corinthians é grande neste início de temporada. Dentre os zagueiros que disputam vaga no time titular está André Ramalho, 33 anos, uma das principais contratações do clube no ano passado e que não vem sendo figura unânime em 2025.

Trata-se de um investimento alto, na casa dos 2 milhões de euros (12 milhões de reais pela cotação atual), conforme o Transfermarkt. Ele tem passagens por grandes da Europa, como PSV e Bayer Leverkusen.

Gustavo Henrique

Ainda no Timão, há Gustavo Henrique, 31 anos, com valor de mercado, em tese, mais baixo. Ele retornou aos gramados recentemente, após ficar cerca de dois meses afastado por lesão na pré-temporada.

É uma das referências do Corinthians e homem de confiança de Ramón Diaz. Assim, seria um negócio difícil. O que poderia vir a facilitar é o tempo de seu contrato, que termina em dezembro deste ano.

Brítez

O zagueiro argentino Brítez. Mateus Lotif / Fortaleza

Em suas mais recentes e boas temporadas, o Fortaleza contou com Brítez como um dos pilares da equipe. Prestes a completar 33 anos, o zagueiro argentino chegou ao Brasil em 2023 e ajudou o time nordestino a conquistar o Estadual daquele ano, a chegar ao vice da Sul-Americana e a terminar em quarto no Brasileirão passado.

Seu vínculo com o Fortaleza acaba ao final deste ano. Até aqui, nesta temporada, são cinco jogos e um gol.

Igor Rabello

Mais novo da lista, o defensor de 29 anos vem perdendo espaço no Galo, pelo qual atua desde 2019. Nesta temporada, atuou em apenas uma partida.

Ao final do ano passado, o Fluminense chegou a sondar a situação do atleta, mas as negociações não avançaram. Revelado pelo Botafogo, Igor Rabello tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025.

Na reportagem original, havia cinco nomes. O quinto citado era o zagueiro Vitor Hugo, que, horas depois da publicação, foi anunciado pelo Atlético-MG.